Владикавказ, 8 января, 2017, 17:48 — ИА Регнум. В Северной Осетии пропала 11-летняя девочка. О ее розыске объявило Министерство внутренних дел республики. По данным ведомства, Тамара Люлякова ушла из дома 6 января, около 11:00 часов. По настоящее время ее местонахождение неизвестно, сообщили ИА REGNUM 8 января в пресс-службе МВД по региону.

qimono Одинокое путешествие ребенка

Ребенок, одетый в черно-белое платье и белые резиновые тапочки с красной подошвой, ушел из дома по адресу: город Владикавказ, улица братьев Щукиных, дом 14. По настоящее время местонахождение девочки неизвестно.

В ведомстве просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Тамары Люляковой, предоставить эти сведения в отдел полиции.