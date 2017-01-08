Москва, 8 января, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Журналист Вадим Речкалов, работавший в «Общей газете», «Московских новостях», «Московском комсомольце», «Известиях», скончался на 53-м году жизни в Москве. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

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«Вадим неоднократно бывал в «горячих точках» — в Чечне, Южной Осетии, имел ряд профессиональных журналистских премий за освящение военной тематики», — говорится в сообщении.

Причины смерти сотрудника СМИ не сообщаются.