Владикавказ, 8 января, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Один из посетителей кафе в столице Северной Осетии попал в реанимацию после инцидента в одном из кафе Владикавказа. У 25-летнего молодого человека были зафиксированы огнестрельное ранение предплечья и множественные раны головы и тела, сообщили ИА REGNUM 8 января в пресс-службе МВД по региону.

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Такие серьезные травмы он получил в результате инцидента, произошедшего 7 января в одном из ночных клубов Владикавказа. Во время отдыха в развлекательном заведении между двумя посетителями кафе произошла ссора. В ходе конфликта один из его участников выстрелил из пистолета в оппонента и скрылся с места происшествия.

Однако по фотороботу, составленному по словесному портрету подозреваемого, были установлены личность злоумышленника и его местонахождение. Уже спустя пару часов мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть УМВД России по городу Владикавказу.

Им оказался ранее судимый 40-летний житель селения Дзуарикау. Он признался в содеянном и показал оперативникам место, где спрятал пистолет.

В настоящее время изъятое у нападавшего оружие — пистолет марки ТТ — направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по РСО-Алания.