Париж, 8 января, 2017, 17:27 — ИА Регнум. На востоке Франции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщает РИА Новости, в результате инцидента погибли 5 человек, еще 27 получили различные травмы.

StockSnap Салон автобуса

Авария произошла в воскресенье, 8 января, в департаменте Сона и Луара.

«Водитель автобуса с около 40 португальцами направлялся в Швейцарию, когда потерял управление транспортом», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы.

Вероятная причина ДТП — гололед на дороге.