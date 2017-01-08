Воронеж, 8 января, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Массовая гибель птиц, в том числе особей, занесенных в Красную книгу, зафиксирована в Воронежском зоопарке, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 8 января старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Ben_Kerckx Каменные фигурки птиц

Прокуратура города начала проверку по факту гибели животных.

Как сообщается, случаи смерти птиц в зоопарке были зафиксированы в дни новогодних праздников. Предположительно, причиной гибели стало заболевание птичьим гриппом.

В связи с выявлением инфекции принято решение о проведении поголовной эвтаназии птиц в зоопарке.

Сам зоопарк закрыт для посетителей — как сообщается на сайте, по «техническим причинам».

В числе птиц, которые содержатся в Воронежском зоопарке, согласно данным сайта учреждения, — белоголовый сип, чеглок, филин, канюк, орлан-белохвост, ушастая и болотная совы, неясыть, орел-могильник и степной орел, ястреб-тетеревятник, индийский павлин, австралийский эму, белый аист, несколько видов попугаев.

Птичий грипп — инфекционное заболевание птиц, часто протекающее без очевидных признаков заболевания, переносчиками, как правило, являются дикие особи. Согласно данным ВОЗ, вирусы птичьего гриппа подразделяются на две группы в зависимости от их способности вызывать болезнь домашних птиц: высоко патогенные и низко патогенные. Высоко патогенные вирусы приводят к 100%-й смертности в течение 48 часов среди некоторых видов домашних птиц. Вирусы, обладающие низкой патогенностью, также вызывают вспышки болезни, но, как правило, не ассоциируются с тяжелым клиническим заболеванием. Большинство вирусов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые (А (H5N1) и A (H7N9)) вызывают тяжелые заболевания среди людей.