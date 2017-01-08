Москва, 8 января, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Информация о том, что США совместно с Южной Кореей создают специальную бригаду для ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына не остановит Пхеньян в вопросе атомного проекта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 января, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

W.carter Ким Чен Ын

«Информация не только не остановит Пхеньян в реализации его атомного проекта, но, напротив, может лишь стимулировать этот процесс», — полагает сенатор.

«Все-таки надеюсь на благоразумие США: Северная Корея Ким Чен Ына — это не Ирак Саддама Хусейна, и дело не только в том, что эти два режима нельзя даже близко сравнивать друг с другом в смысле устойчивости. Суть в том, что у Пхеньяна, в отличие от Багдада, есть возможности для жесткого ответа, и на него не потребуется слишком много времени. Скорее всего, северокорейская баллистическая ракета в настоящий момент не долетит до США, но их азиатским союзника явно не поздоровится», — рассуждает сенатор.

«Я уже не говорю о том, что нет никакой гарантии успеха операции. Но даже в этом случае на опустевшее место может сесть еще более зловещий персонаж», — заявил Клинцевич.

Американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальное подразделение, целью которого будет ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на источники в военных кругах Сеула. Бригаду планируют сформировать уже в 2017 году. Предполагается, что она будет насчитывать одну-две тысячи человек, американские военные будут действовать под началом южнокорейского командования.