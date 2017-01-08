Москва, 8 января, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Автоматы, приспособленные для ведения огня под водой и на суше, поступят на вооружение в российскую армию и Росгвардию в 2018 году. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил директор «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» (ЦКИБ СОО, входит в структуру «Ростеха») Алексей Сорокин.

Unsplash Под водой

«Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД, — говорит он. — Со следующего года уже будет организовано серийное производство».

При этом Сорокин добавил, что уникальность нового оружия заключается в том, что из него можно стрелять и на суше, и под водой.

«Для того, чтобы стрелять в другой среде, нужен минимальный набор манипуляций», — сказал он.