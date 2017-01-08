Москва, 8 января, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт намерен посетить Москву 11−12 января, сообщается на сайте Ассамблеи.

Claude TRUONG-NGOC Педро Аграмунт

Предполагается, что Аграмунт примет участие в Гайдаровском форуме, также планируются встречи в Госдуме и Совфеде.

Визит делегации ПАСЕ в Москву состоится 11−13 января, сообщается на официальном сайте Госдумы. О визите Аграмунта в Россию ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию основных прав, прежде всего, права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов Ассамблеи.