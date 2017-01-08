Махачкала, 8 января, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Следователь следственной части МВД города Махачкалы Гадис Гадисов найден мертвым в собственной спальне. При обследовании погибшего было выявлено, что он умер из-за ножевого ранения в область груди, пишет «Черновик».

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

По данным издания, одной из версий произошедшего рассматривается самоубийство. Якобы Гадисов оставил предсмертную записку. В ней причиной самоубийства он называет жесткий режим работы: перегруженность делами, а также давление руководства, установившее для следователей план раскрытия преступлений.

По информации источника газеты, в случае если следователь не выполняет план, он может лишиться премии, а также попасть под увольнение.

Несмотря на то, что следователь Гадис Гадисов находился в отпуске, он продолжал работать, уточняет «Черновик».

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