Берлин, 8 января, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Биатлонист Симон Шемпп занял первое место в масс-старте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Немецкий спортсмен провел гонку уверенно, допустив на огневых рубежах только один промах. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Jarle Vines Jarvin Симон Шемпп

«Антон Бабиков стал лучшим из россиян в прошедшем на этапе Кубка мира в Оберхофе масс-старте, показав восьмой результат, — говорится в сообщении. — Первым к финишу пришел Симон Шемпп».

Отметим, что второе место занял еще один представитель Германии Эрик Лессер, третьим финишировал француз Мартен Фуркад.

Кубок мира 2016/2017. Масс-старт. Мужчины. Оберхоф.

1. Симон Шемпп (Германия) — 38:30.9 (1)

2. Эрик Лессер (Германия) +0.4 (1)

3. Мартен Фуркад (Франция) +0.4 (2)

8. Антон Бабиков (Россия) +53.1 (2).

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