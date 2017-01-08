Биатлонист Шемпп выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Берлин, 8 января, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Биатлонист Симон Шемпп занял первое место в масс-старте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Немецкий спортсмен провел гонку уверенно, допустив на огневых рубежах только один промах. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
«Антон Бабиков стал лучшим из россиян в прошедшем на этапе Кубка мира в Оберхофе масс-старте, показав восьмой результат, — говорится в сообщении. — Первым к финишу пришел Симон Шемпп».
Отметим, что второе место занял еще один представитель Германии Эрик Лессер, третьим финишировал француз Мартен Фуркад.
Кубок мира 2016/2017. Масс-старт. Мужчины. Оберхоф.
1. Симон Шемпп (Германия) — 38:30.9 (1)
2. Эрик Лессер (Германия) +0.4 (1)
3. Мартен Фуркад (Франция) +0.4 (2)
8. Антон Бабиков (Россия) +53.1 (2).
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