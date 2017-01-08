Ханты-Мансийск, 8 января, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Сургут — Шереметьево, вернулся в пункт вылета. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщили в аэропорту Сургута.

manolofranco Самолет

«Полет (воздушного судна) пришлось отменить по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Посадка Airbus A320 прошла успешно, никто не пострадал. Пока вопрос о переносе рейса не решен.

Отметим, что авиакомпания-перевозчик «Аэрофлот» подтвердила данную информацию.