Симферополь, 8 января, 2017, 15:30 — ИА Регнум. На полуостров Крым начал поступать первый газ из Краснодарского края по новому газопроводу в рамках пуско-наладочных работ. Об этом сегодня, 8 января, сообщил журналистам член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер правительства Крыма Михаил Шеремет.

Mingas.ru Черноморские запасы газа

Напомним, 27 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт подачи газа в Крым с территории материковой России. Общая протяжённость газопровода — 359 километров, вместе с двухниточным переходом через остров Тузла и Керченский пролив, а также отводом на Симферополь.

Сегодня давление газа в системе вышло на достаточный уровень. «Сейчас газа в Крыму достаточно, давления нормальное. Думаю, в ближайшее время «Стройгазмонтаж» закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы», — сказал Шеремет.

Газ уже подается на крупные промышленные предприятия Крыма без ограничений.