Иерусалим, 8 января, 2017, 15:07 — ИА Регнум. В Иерусалиме (Израиль, Палестина) неизвестный мужчина на грузовом автомобиле совершил наезд на пешеходов. Об этом сегодня, 8 января, сообщает агентство Reuters.

Artemiuss Грузовик

Сообщается, что в результате наезда грузовика погибли три человека, по меньшей мере 15 получили ранения.

Израильская полиция открыла огонь по водителю грузовика. Он получил ранения. Власти квалифицировали произошедшее, как террористический акт.