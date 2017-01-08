Башкирия, 8 января, 2017, 14:43 — ИА Регнум. В Башкирии пятилетний ребенок скончался из-за травмы головы, полученной во время катания на ледяных горках. Об этом сегодня, 8 января, сообщают местные СМИ.

Skimen.sd.ua Ледяная горка

Инцидент произошел в Давлеканово 3 января. Пятилетний мальчик, катаясь с ледяных горок, получил травму головы. Он был госпитализирован в одну из больниц города Давлеканово. Но по каким-то причинам медики не смогли улучшить состояние ребенка, и его перевезли в республиканскую больницу в Уфу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался.

Мать ребёнка считает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния ее сына.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти ребенка, в ходе которой будет установлена причина смерти мальчика, а также лица, возможно, причастные к причинению ему тяжких телесных повреждений.