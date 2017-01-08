Ярославль, 8 января, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Из-за сильных морозов в школах Ярославской области каникулы продлеваются на один день — до 10 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, соответствующие рекомендации поступили от областного департамента образования.

Evgeny Новогодние каникулы

По данным синоптиков, 9 января на территории региона вновь ожидаются сильные морозы от 30 до 32 градусов ниже нуля. Повышение температуры прогнозируется лишь к вечеру понедельника.

«В настоящее время мы связались с руководителями муниципальных органов управления образования и дали рекомендации по отмене занятий 9 января в тех школах, где дети должны были завтра сесть за парты. В связи с сильными морозами каникулы у них продлеваются еще на один день», — прокомментировала ситуацию директор областного департамента образования Ирина Лобода.

При этом в департаменте образования утверждают, что дополнительный день каникул не скажется на образовательном процессе. Всем учреждениям даны рекомендации по выполнению учебных планов.

Чуть иная ситуация с работой детских дошкольных учреждений складывается в областном центре.

«Детские сады города начнут работу в штатном режиме, но решение о посещении детсада ребенком принимают родители самостоятельно», — уточнила Елена Иванова, директор департамента образования города Ярославля