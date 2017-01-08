Великий Новгород, 8 января, 2017, 14:28 — ИА Регнум. За пять дней праздничных каникул, с 3 по 7 января, в Новгородской области произошли пять пожаров, в результате которых погибли шесть человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, сгорели частные жилые дома в деревнях Козлово и Петрухново Старорусского района, посёлке Батецком Батецкого района, деревне Андроново Поддорского района.

skeeze Пожар

Утром 7 января при пожаре в одной из квартир по улице Большой Московской в Великом Новгороде погибли двое мужчин.

По данным фактам следственным управлением Следственного комитета России по Новгородской области проводятся доследственные проверки.

«По предварительным данным, причинами пожаров явилось неосторожное обращение с источником огня малой мощности, неисправность печного отопления», — сообщили в пресс-службе ведомства.