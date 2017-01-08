Лондон, 8 января, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Глава антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти считает, что всю сборную Российской Федерации следует отстранить от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане, из-за допингового скандала. Об этом сегодня, 8 января, сообщает ВВС.

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Кенворти считает, что Россию надо было отстранить уже от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. «Международный паралимпийский комитет, по моему мнению, поступил правильно — он отстранил Россию. На мой взгляд МОК все испортил. Проблема в том, что в этом вопросе слишком много политики», — сказал глава UKAD.

Спортивный чиновник уверен, что дело о допинге российских спортсменов может привести к потере доверия зрителей и обесцениванию спортивных соревнований.

Кенворти явно работает на публику и продвигает кампанию по выдавливанию России из международного олимпийского движения. Все обвинения в адрес России по поводу допинга не базируются на каких-либо реальных доказательствах.

Основным источником, который распространяет эти обвинения является независимая комиссия Всемерного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. При этом правовой статус этой комиссию никак не очерчен.

Макларен публикует части своего доклада, в котором содержаться бездоказательные обвинения в том, что в России якобы существует «государственная допинговая программа». После этих обвинений международные спортивные организации начинают кампанию травли российских спортсменов, подавляющее большинство из которых никогда не употребляли допинг.