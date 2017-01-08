Тутаев, Ярославская область, 8 января, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Коммунальная авария стала причиной отключения горячей воды в городе Тутаеве Ярославской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Тутаевского района, восстановительные работы начнутся только на следующей неделе.

Фото wikimedia.org Коммунальная авария

Авария на трубопроводе системы теплоснабжения в правобережной части Тутаева произошла в ночь на 7 января. Власти приняли решение прекратить подачу горячей воды в жилой сектор города. В администрации Тутаевского района уточнили, что это сделано «для снижения нагрузки на систему отопления». Кроме того, без горячей воды остался ряд муниципальных организаций.

«Это, в свою очередь, позволило нам сохранить отопление во всех домах. В настоящее время ситуация оценивается как стабильная. В течение суток специалисты районной администрации и управляющих компаний обходят квартиры, проводят мониторинг температурного режима», — написал на своей странице в Facebook и.о. главы администрации Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Он отмечает, что восстановительные работы на теплопроводе начнутся не раньше следующей недели. Помехой тутаевским коммунальщикам стал мороз.

«Сейчас, когда на улице тридцатиградусные морозы, по оценке специалистов, проводить восстановительные работы по замене аварийного участка невозможно. Работы начнутся в понедельник-вторник, в зависимости от погодных условий. Задача поставлена — вернуть горячую воду в дома в ближайшие дни», — резюмирует в своем сообщении Дмитрий Юнусов.

Сама теплотрасса находится на балансе «Ярославской генерирующей компании». Ее капитальный ремонт был запланирован еще на 2015 год, но ввиду отсутствия финансирования работы были отложены.

Стоит отметить, что коммунальные аварии в новогодние праздники в Ярославской области происходят второй год подряд. 7 января 2016 года около 23 часов в посёлке Брейтово произошла авария на магистральном трубопроводе теплотрассы. В результате от теплоснабжения были отключены 11 социально значимых объектов, в том числе школа, больница, детский сад, военкомат, а также 48 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 1122 человека. Аварию ликвидировали в течение нескольких дней, при этом на улице стояли тридцатиградусные морозы. К восстановительным работам были привлечены специалисты из разных районов Ярославской области. По факту произошедшего СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело. Своей должности лишился глава администрации Брейтовского района Андрей Карпов.