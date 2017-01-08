Киев, 8 января, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко перепутала Россию и Европейский Союз. На это обратила внимание сегодня, 8 января, украинская газета «Вести».

Россия на карте

Геращенко решила прокомментировать последствия антироссийских санкций в своем Facebook. В соответствии с канонами информационной войны она разместила на своей странице в социальной сети ссылку на статью, перевернув её содержание с ног на голову.

Украинский парламентарий написала, что антироссийские санкции Евросоюза стоили Москве $17,5 млрд и дала ссылку на статью «Экономической правды», в которой сказано: «В результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму €17,6 миллиарда».

Пользователи социальных сетей указали Геращенко на ошибку или сознательную подмену. Свой пост она удалила.