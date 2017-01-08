Москва, 8 января, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Воздушно-космических сил России в 2016 году отследил на орбите Земли 930 объектов. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

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Сообщается, что в течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки произвели около двух тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки. В ходе этих работ были приняты на сопровождение около 930 космических объектов.

Также космические войска проконтролировали вывод на орбиты около 300 космических аппаратов. Были обеспечены прогнозирование и контроль прекращения «баллистического существования» 315 космических объектов.

Кроме того, было выдано 12 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.