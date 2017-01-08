Гатчина, Ленинградская область, 8 января, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В Гатчинском районе Ленинградской области продолжаются поиски шестилетнего мальчика, ушедшего утром 7 января гулять с собакой и пропавшего без вести.

skeeze Водолаз

Сегодня, 8 января, к поисковым работам подключились водолазы поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург, а также оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Ребенок вышел с собакой во двор по улице Бумажников в городе Коммунар, но домой не вернулся. Мальчик был одет в шапку-ушанку, синие валенки и горнолыжный костюм. Позже собака была обнаружена у дома, где живет семья мальчика.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

По данным издания «47news», водолазы работают на реке Ижора где, предположительно, мальчик мог провалиться под лед. Тем временем в Коммунаре и других населенных пунктах Гатчинского района изымаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются местные жители.