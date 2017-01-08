Москва, 8 января, 2017, 12:01 — ИА Регнум. В московских аэропортах — «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» задержаны 34 рейса и отменены 37. Такие данные сообщает сегодня, 8 января, сервис «Яндекс Расписание».

StelaDi Зал ожидания аэропорта

На данный момент в «Шереметьево» отменен 31 рейс и 18 рейсов задержаны, в «Домодедово» отменены четыре рейса и 16 задержаны, во «Внуково» отменены два рейса.

Причина отмены и задержки рейсов не сообщается. Стоит отметить, что минувшей ночью температура воздуха в Московской области опустилась до — 36,2 °С.