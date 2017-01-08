Санкт-Петербург, 8 января, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Начальник Управления на транспорте МВД России по СЗФО, полковник полиции Сергей Кострыкин скончался в ночь на 8 января на 59-м году жизни. Об этом сообщило сегодня интернет-издание «Фонтанка.ру».

Сзфоут.мвд.рф Сергей Кострыкин

По данным источника, смерть наступила от разрыва тромба в легком, а случилось это, скорее всего, на даче Кострыкина в Кировском районе Ленинградской области.

Сергей Кострыкин занимал должность начальника УТ МВД России по СЗФО с 30 апреля 2016 года.

Он родился 18 мая 1958 года в городе Великие Луки Псковской области. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ. В органах МВД — с 1980 года. Прошел путь от рядового милиционера патрульно-постовой службы Куйбышевского района Ленинграда до начальника линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково».

«Сотрудники вверенного ему подразделения неоднократно раскрывали громкие резонансные преступления, всегда стояли на страже закона, обеспечивали порядок и безопасность пассажиров воздушной гавани Северной столицы», — отмечается на сайте Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Сергей Кострыкин удостоен ведомственных наград, наградного оружия, знака «Почетный сотрудник МВД».

Официальная информация о случившемся пока не обнародована.