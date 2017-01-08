Вашингтон, 8 января, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Уходящий государственный секретарь США Джон Керри раскритиковал избранного президента США республиканца Дональда Трампа за использование социальной сети микроблогов Twitter. Свою критику Керри озвучил в интервью ABC News, опубликованном сегодня, 8 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Керри

Керри осудил Трампа за обсуждение вопросов международной политики в Twitter. «Я не делаю заявлений касательно международной политики с помощью Twitter. Я не думаю, что 140 символов позволяют адекватно справляться со сложными выборами, которые мы делаем», — сказал государственный секретарь.

Также глава Госдепа выразил надежду, что новая администрация США выберет другой тип коммуникации, нежели сообщения в социальных сетях.

Кроме того, Керри прокомментировал заявление Трампа в Twitter о том, что все расходы американского бюджета на строительство стены на границе с Мексикой будут возмещены этой страной позже. Керри заметил, что мексиканцы не будут добровольно платить за то, с чем они не согласны.

Напомним, ранее будущий пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что избранный президент после вступления в должность продолжит использовать Twitter для политических заявлений.