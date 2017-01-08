Клин, Московская область, 8 января, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Минувшей ночью температура воздуха в Московской области опускалась ниже — 36 °C. Об этом сегодня, 8 января, сообщает погодный центр «Фобос».

Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

Сообщается, что в ночь с 7 на 8 января в подмосковном Клину была зафиксирована температура — 36,2 °С.

В самой Москве этой ночью было немного теплее, чем накануне — — 27,7 °С против — 29,4 °С в субботу, 7 января.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.