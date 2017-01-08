Сеул, 8 января, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы Республики Корея (Южная Корея) и спецназ Вооруженных сил США планируют создать специальное подразделение, которое будет предназначено для убийства лидера Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ына в случае начала боевых действий на Корейском полуострове. Об этом сегодня, 8 января, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники в южнокорейской армии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Сообщается, что создается совместная бригада численностью от одной до двух тысяч человек. Бригада может появиться уже в этом году. При этом американские военные будут подчиняться южнокорейскому командованию. В задачу бригады будет входить уничтожение лидера КНДР Ким Чен Ына в случае начала новой войны на Корейском полуострове. Также эта бригада должна будет уничтожить всех членов высшего военного и политического руководства Северной Кореи.

Ситуация на Корейском полуострове снова обострилась в начале 2016 года. Пхеньян провел серию ядерных и баллистических испытаний, заявив, что обладает ядерным оружием и вскоре создаст баллистические ракеты, способные доставить ядерный заряд на территорию США.

В ответ на это американо-южнокорейский альянс провел масштабные учения на полуострове. Также США обещали Южной Корее разместить на полуострове элементы своей системы ПРО.