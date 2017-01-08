Челябинск, 8 января, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Челябинский хоккейный клуб «Трактор», проигравший нижнекамской команде «Нефтехимик» (Татария) со счётом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), намерен опротестовать работу судей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Трактора».

StrategicWebDesign_Net Хоккейные шайбы

«Официальное заявление. Трактор подаст протест на ряд эпизодов работы арбитров матча в Нижнекамске», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, гостевой матч челябинской команды накануне, 7 января, окончился победой «Нефтехимика»: нижнекамцы отправили в ворота «Трактора» одну шайбу во втором периоде — за пять минут до второго перерыва.

Защитник «Трактора» Кирилл Кольцов сделал пас на форварда челябинской команды Илью Зиновьева. Нападающий, «находясь на «пятачке», проткнул снаряд в сетку». «Игроки «Нефтехимика» сразу стали сигнализировать об игре ногой. Через пару минут судьи, к сожалению, приняли решение отменить взятие ворот», — уточнили в пресс-службе.

После этого хоккеисты «Нефтехимика» стали играть активнее и спустя две атаки открыли счёт. Защитник нижнекамцев Андрей Сергеев набросил на ворота, а добил шайбу нападающий Рихард Гюнге.

«Шансы сравнять результат возникли при игре в большинстве — безрезультатно», — уточнили в пресс-службе «Трактора». В клубе отметили, что вратарь нижнекамской команды действовал безошибочно.

В пресс-службе Трактора напомнили, что главными арбитрами игры выступили Павел Овчинников и Алексей Васильев, линейными — белорусские судьи Павел Бадыль и Иван Дедюля. Матч состоялся в ледовом дворце «Нижнекамскнефтехим», присутствовали 5190 зрителей.

В настоящее время «Трактор» в таблице Восточной конференции КХЛ находится на четвёртом месте (78 очков), «Нефтехимик» — на девятом месте (66 очков).

Напомним, 5 января «Нефтехимик» проиграл ХК «Металлург» (первое место в таблице Восточной конференции КХЛ — 102 очка). При этом «Трактор» одержал победу над ХК «Лада» (Тольятти) со счётом 3:0.