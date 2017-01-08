Москва, 8 января, 2017, 08:32 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы киллер, который ранее убил мужчину в подъезде дома на улице Васильцовский стан, открыл огонь по сотрудникам полиции, пытавшимся его задержать. Об этом сегодня, 8 января, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

Напомним, ранее сегодня было совершено убийство Сергея Остапенко в подъезде многоквартирного дома по улице Васильцовский стан. Мужчина получил пулевое ранение головы и скончался на месте.

Оказалось, что убийца — 25-летний житель того же дома. По предварительным данным о состоит на учтёт в психоневрологическом диспансере. С места преступления он скрылся.

На улице Федора Полетаева полиции удалось настигнуть убийцу, но он открыл огонь по стражам порядка. Задержать злоумышленника пока не удалось. Розыск продолжается.