Вашингтон, 8 января, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп не станет встречаться с президентом Тайваня Цай Инвэнь, когда она будет проездом в США. Об этом сегодня, 8 январе, сообщает Fox News со ссылкой на источник в переходном штабе Трампа.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Напомним, после своего избрания Трамп провел несколько телефонных разговоров с лидерами зарубежных стран. Он также поговорил 10 минут по телефону с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Этот разговор сразу же вызвал резкое недовольстве официального Пекина.

Дело в том, что несколько предыдущих американских администраций придерживались политики одного Китая. Это принцип внешней политики государств, согласно которому на карте мира существует только одно китайское государство, несмотря на то, что на самом деле есть два государства, претендующих на название Китай — Китайская Народная Республика (материковая часть Китая) и Китайская Республика (Тайвань).

В рамках этой политики у США не было официальных контактов с Тайванем. Но вот сеть неофициальных контактов и даже американская военная поддержка, всегда защищали Тайвань от КНР. После того, как в самих США Трампа раскритиковали за разговор с Инвэй, он заявил, что не видит в этом ничего страшного, так как США ежегодно продают оружие Тайваню на миллионы долларов.

Официальный Пекин выступил с резкой критикой разговора Трампа с Инвэй. Власти КНР заявили, что готовят ряд мер, призванных предотвратить движение острова к полной независимости.

После разговора стало известно, что Инвэй отправляется в большую поездку по Южной Америке и будет проездом в американском городе Хьюстон (Техас). Звучали предположения о том, что Трамп может встретиться с ней в этот момент.