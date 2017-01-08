Москва, 8 января, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Столичная полиция смогла установить личность мужчины, погибшего при стрельбе на юго-востоке Москвы. Об этом сегодня, 8 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Сообщается, что убитый — Сергей Остапенко. Он был убит огнестрельным ранением в голову.

Остапенко расстреляли в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Васильцовский стан. Правоохранителям уже известны приметы киллера. Идет его розыск.