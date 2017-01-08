Пхеньян, 8 января, 2017, 06:38 — ИА Регнум. Бывший северокорейский дипломат подтвердил намерения КНДР завершить разработку способной достичь США межконтинентальной баллистической ракеты к концу 2017-го — началу 2018 года. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает агентство «Ренхап».

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты

Северная Корея активизируют разработки и пробные пуски межконтинентальной баллистической ракеты, работа по ее созданию вступила в финальную фазу и должна завершиться к концу текущего или началу следующего года.

Информацию, озвученную лидером КНДР Ким Чен Ыном во время новогоднего обращения к нации, подтвердил бывший министр страны Тхэ Ен Хо, бежавший на территорию Республики Корея.

По словам Тхэ, «Северная Корея поставила перед собой цель разработки миниатюрного ядерного оружия», способного при малой массе преодолевать расстояние более 13 тысяч километров, что вполне достаточно для того, чтобы атаковать побережье США.

Власти КНДР намерены продемонстрировать новые возможности и использовать их в переговорах с США и Республикой Корея.

Кроме того, Тхе подтвердил информацию, согласно которой КНДР готовы заморозить свою ядерную программу в том случае, если Сеул и Вашингтон прекратят демонстрацию своих агрессивных намерений, устраивая периодические совместные военные учения.