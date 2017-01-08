Вашингтон, 8 января, 2017, 05:54 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, избранный на должность президента США в ноября 2016 года, с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Сообщение об этом будущий глава Белого дома опубликовал в воскресенье, 8 января, на своей странице в Twitter.

UK Home Office Тереза Мэй

«Я очень жду встречи», — сообщил Трамп, отметив, что ожидаемое событие должно пройти в Вашингтоне весной 2017 года. Избранный президент также подчеркнул, что США и «совершенно особенную» Великобританию связывают длительные союзнические отношения.

Ранее сообщалось о нетерпении, с которым британский премьер ожидает встречи с новым президентом США. Об этом после достижения соответствующих договоренностей заявили в офисе Мэй.

Лидеры двух стран уже несколько раз созванивались по телефону, в том числе после победы Трампа на выборах, когда британская премьер-министр поздравила избранного президента с успешным завершением избирательной кампании. Предположительно весной 2017 года может состояться встреча Трампа и королевы Елизаветы II.