Форт-Лодердейл, США, 8 января, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Задержанному по подозрению в убийстве пятерых человек в международном аэропорту Форт-Лодердайла Эстебану Сантьяго в субботу, 7 января, предъявлены обвинения. Об этом сообщает местная газета Sun Sentinel со ссылкой на заявление федеральной прокуратуры.

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В случае если Сантьяго признают виновным, по законам штата Флорида ему грозит высшая мера наказания или пожизненное заключение.

Подозреваемый сообщил следователям, что специально приехал во Флориду, чтобы устроить стрельбу в аэропорту, купив билет лишь в один конец. Однако до сих пор неясно, почему для совершения преступления ему нужно было попасть из Аляски в юго-восточный штат США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26-летний житель Аляски, застреливший пятерых и ранивший шестерых в багажном отделении аэропорта Форт-Лодердейла во Флориде, демобилизовался из ВС США в августе 2016 года, а с 2010 по 2011 принимал участие в иракской кампании США.

Как удалось выяснить следователям, ранее бывший военный заявлял, что его разум находится под контролем властей США, после чего он был направлен на психиатрическую экспертизу.