Торонто, Канада, 8 января, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Более сотни автомобилей пострадало на трассе к востоку от канадского Торонто из-за снегопада. С целью предотвращения дальнейших аварий движение по трассе Highway 401 перекрыто, передает в субботу, 7 января, канадский новостной портал CBC.

Gibdd.ru Автомобильна авария

Сообщается, что серия столкновений произошла на трассе Highway 401 от Милл-стрит до улицы Свободы. На опасном участке дороги движение перекрыто в обоих направлениях.

В результате аварий несколько человек были доставлены в ближайшие клиники. Серьезных травм пострадавшим нанесено не было.

По данным синоптиков, количество снега, выпавшее в этом районе, составляет от двух до четырех сантиметров. Водителей региона предупреждают о скользком покрытии и ограниченной видимости на дорогах.