Москва, 8 января, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Обстоятельства смерти 12-летнего ребенка, найденного мёртвым накануне в восточной части Москвы, неоднозначны, в связи с чем в следственном управлении Следственного комитета России принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом в субботу, 7 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Presslife.ru Следственный комитет России

Начатое расследование открыто по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Для выяснения всех обстоятельств по делу, проводятся необходимые следственные действия, в том числе была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.

Напомним, тело мальчика с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено около одного из московских домов по улице Петровской.