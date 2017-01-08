Лондон, 8 января, 2017, 03:01 — ИА Регнум. Сборную российских спортсменов необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчане. К таким выводам руководитель британской антидопинговой службы (UKAD) Дэвид Кенворти пришел, проанализировав вторую часть доклада комиссии WADA, сообщает в субботу, 7 января, служба новостей BBC.

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Кенворти убежден, что российское правительство знало о случаях использования допинговых препаратов, о которых идет речь в исследовании WADA, и покровительствовало им.

По мнению чиновника, российская сборная должна быть отстранена от участия в предстоящей зимней Олимпиаде в Южной Корее в полном составе. Более того, Кенворти раскритиковал решение МОК о частичном допуске сборной к Играм в Рио-де-Жанейро, назвав это решение «полной гадостью». По его мнению, правильным решением было бы запретить участия в соревнованиях абсолютно всем спортсменам из России так, как это сделал Паралимпийский комитет.

Глава UKAD считает, что Россию нужно «заставить вернуться в рамки правил», в противном случае можно потерять доверия болельщиков.

Ранее 9 декабря был опубликован доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. В 144-страничном документе заявлялось о том, что более тысячи российских атлетов участвовали в манипуляциях с пробами на допинг. Тем не менее руководитель комиссии Ричард Макларен не привел доказательств государственной поддержки допинга в России.