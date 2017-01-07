Москва, 8 января, 2017, 01:08 — ИА Регнум. В результате работы российской гуманитарной миссии на территории Сирийской Арабской Республики отмечается снижение количества несоблюдений режима прекращения огня. Такое заявление сделано в ежедневном информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, сообщает в субботу, 7 января, пресс-служба минобороны РФ.

Сирия на карте мира

Если осенью 2016 года российской стороной ежедневно фиксировалось несколько десятков случаев несоблюдения достигнутых ранее договоренностей о сложении оружия и порой их количество достигало сотни, то в последние дни отмечается относительная стабилизация ситуации.

С 00:00 30 декабря 2016 года вступило в действие очередное соглашение о перемирии: Единое соглашение по комплексному разрешению сирийского кризиса. К новому договору присоединились 13 вооруженных группировок.

За истекшие сутки, 7 января, российская сторона зафиксировала 10 нарушений Соглашения, пять из которых зафиксированы в провинции Хама, по два в Дамаске и Латакии, одно нарушение отмечено на территории провинции Алеппо.

Со своей стороны турецкие представители заявили о фиксации 14 нарушений перемирия.