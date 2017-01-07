Лос-Анджелес, США, 8 января, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер ответил на замечания избранного президента США Дональда Трампа, иронически прокомментировавшего низкие рейтинги шоу, ведущим которого стал известный актер. В прикрепленном к сообщению в сети Twitter видео Шварценеггер процитировал инаугурационную речь 16 президента США Авраама Линкольна и призвал избранного президента совместно работать на благо своей страны.

Koch Арнольд Шварценеггер

«Мы друзья, а не враги. Мы не должны быть врагами. Хотя страсти, возможно, накалились, они не должны разорвать узы нашей дружбы», — процитировал актер слова Линкольна, извинившись за акцент.

От себя лично Шварценеггер добавил, что выборы президента США состоялись, а вместе с ними окончены и предвыборные противостояния между кандидатами и их сторонниками. «Мы не враги, а соседи и друзья и, что самое главное, все мы — американцы», — подчеркнул бывший губернатор Калифорнии. Шварценеггер напомнил, что впереди — большая работа на благо страны, и призвал Трампа работать на эти большие цели совместно.

В заключение своего обращения голливудский актер выразил надежду, что избранный президент будет трудиться на благо американских граждан с не меньшим усердием, чем заботится о своих рейтингах.

Напомним, накануне, 6 января, Дональд Трамп, бывший ранее ведущим благотворительной передачи «Ученик знаменитости», прокомментировал рейтинг передачи после ее возобновления со Шварценеггером в качестве ведущего. Республиканец отметил, что наголову разбил голливудскую звезду, поскольку рейтинги передачи при нем были гораздо выше.