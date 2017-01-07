Мадрид, 8 января, 2017, 00:42 — ИА Регнум. 7 января на стдионе «Аноэта» был разыгран матч 17-го тура Испанской Премьер-лиги (BBVА) между командами «Реал Сосьедад» и «Севилья». Матч завершился со счетом 0:4 в пользу «красно-белых».

John Fischer Футбол

«Великолепные» идут на 6-м месте после 16-ти туров с 29-ю очками. В последних 9-ти матчах BBVA одержали 6 побед. Ключевым игроком является бразильский форвард Виллиан Жозе, забивший 9 голов и отдавший 1 ассист в 14-ти матчах. «Нервионцы» идут на 3-м месте с 33-я очками. Команда одержала 7 побед в 9-ти матчах лиги. Ключевым игроком является французский форвард Виссам Бен-Йеддер, забивший 7 голов в 12-ти матчах.

На 25-й минуте матча французский форвард Бен-Йеддер забил гол после рикошета от голкипера «велиолепных» Херонимо Рульи — 0:1.

Через 4 минуты Бен-Йеддер оформил дубль в ворота хозяев поля после передачи итальянского полузащитника Франко Васкеса — 0:2.

На 73-й минуте испанский полузащитник Пабло Сарабия увеличил счет до разгромного после ошибки защитника хозяев — 0:3

Через 10 минут Бен-Йеддер оформил хэт-трик в ворота «Реал Сосьедада» после выхода 1 на 1 с голкипером — 0:4.

На данный момент «красно-белые» поднялись на вторую строчку, набрав 36 очков и обогнав «Барселону». «Реал Сосьедад» остался на 6-м месте с 29-ю очками.

Составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Микель, Иньиго, Юри, Прието, Иллираменди, Гранеро, Вела, Виллиан, Оярасабаль.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Пареха, Рами, Мариано, Н'Зонзи, Витоло, Эскудеро, Васкес, Насри, Бен-Йеддер.

Главный арбитр матча: Хуан Мартинес Мунуэра.

Голы: Бен-Йеддер 25 — 0:1, Бен Йеддер 29 — 0:2, Сарабия 73 — 0:3, Бен-Йеддер 83 — 0:4.