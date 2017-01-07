Санкт-Петербург, 7 января, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Четвертый день поисков пропавшего утром 4 января в Финском заливе рыболовецкого судна Monni с тремя людьми на борту не привел к положительному результату — судно по-прежнему не найдено. В воскресенье, 8 января, поисковая операция продолжится с использованием гидролокатора. Об этом сообщили сегодня в Главном управлении МЧС по Ленинградской области.

Northwest.mchs.ru Поиски пропавшего судна в Финском заливе

Как отмечается, 7 января спасатели обследовали 25,5 кв. км береговой линии западного побережья полуострова Кургальский, вблизи которого, предположительно, исчезло судно. В общей сложности с воды, воздуха и суши обследовано 1323 кв. км акватории и береговой линии. Поиски ведут 266 человек и 56 единиц техники.

«Работа спасателей была осложнена неблагоприятными погодными условиями: сильным юго-западным ветром порывами до 16 м/с и низкой температурой воздуха», — отметили в региональном главке МЧС. В порту Усть-Луга, куда должно было вернуться судно, развернут межведомственный оперативный штаб.

«На 8 января запланировано гидролокационное обследование акватории в районе точки пеленга аварийного буя», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Ленобласти.

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Как уже сообщалось, сообщение об исчезновении рыболовецкого судна с тремя членами экипажа на борту поступило спасателям 4 января в 11:30. Последний сеанс связи с экипажем состоялся в 08:10 минут того же дня. Судно занималось рыбной ловлей в акватории Финского залива в районе острова Мощный. К моменту исчезновения на нем было порядка пяти тонн выловленной рыбы.

4 января в 13:45 буксиром «Добрыня» было замечено масляное пятно площадью 15 кв. метров. Но в районе его обнаружения само судно не найдено.

По факту ЧП Ленинградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц). Проверку также ведет Северо-Западная транспортная прокуратура.