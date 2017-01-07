Астрахань, 8 января, 2017, 00:15 — ИА Регнум. Главной проблемой Астраханской области в 2016 году оставались бюджетные отношения. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко. По словам эксперта, «обозначившись еще в 2015 году, тема выпадающих доходов затем приобрела особую остроту для администрации губернатора Александра Жилкина. В 2016 году регион недополучил из федерального бюджета 8 млрд рублей. Весь минувший год астраханские власти были заняты «доказательной работой» со структурами федерального центра, убеждая Москву в необходимости дополнительного выделения бюджетных средств на компенсацию выпадающих доходов астраханского бюджета. Александр Жилкин добивался дополнительной компенсации или изменения федерального законодательства, чтобы более справедливо распределить формируемую налоговую базу по принципу «50 на 50».

kmicican Две тысячи семнадцатый год

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По словам астраханских чиновников, 10 лет назад весь внутренний региональный продукт (ВРП) области составлял 50 млрд рублей. Сегодня же только налогов астраханцы собирают 77 млрд рублей, из которых большая часть — 50 млрд рублей — уходит в федеральный бюджет. К концу 2016 года ВРП Астраханской области достиг 315 млрд рублей, однако большого счастья субъекту Федерации это не приносит. Сегодня сложилась ситуация, при которой налоговые доходы, передаваемые в федеральный бюджет, существенно прирастают (в 2016 году этот показатель увеличился в 1,5 раза), а сумма налогов, остающихся в бюджете региона, уверенно сокращается. Область заинтересована, чтобы распределение налогов между федеральным центром и регионом было справедливым, говорят чиновники обладминистрации, однако, пока не ясно, какими именно способами этого можно добиться от равнодушного к стонам провинции Кремля.

Несмотря на бюджетный кризис, в 2016 году Астраханская область записала себе в актив сразу несколько достижений в экономической сфере. Среди них — начало промышленной эксплуатации самого крупного в северной части Каспия углеводородного месторождения им. Филановского, открытие завода по производству томатной пасты в Харабалинском районе, приход в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Лотос» первого иностранного резидента (азербайджанская компания планирует строительство в регионе завода по производству электротехнического оборудования). В 2016 году астраханская ОЭЗ «Лотос» получила статус приоритетной площадки для локализации производств в судостроительной отрасли, о чем между Минпромторгом России и АО «Объединенная судостроительная корпорация» было подписано специальное соглашение.

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Еще одним важным для региона событием 2016 года стала закладка 15 августа на судостроительном заводе «Лотос» пассажирского лайнера для круизов по Каспийскому морю. За церемонией закладки по видеоконференцсвязи с заседания Госсовета в Волгограде наблюдал президент РФ Владимир Путин.

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Президент России вообще демонстрировал в минувшем году заметное внимание к Астраханской области. 31 октября Путин провел в Астрахани заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Участники совета обсуждали ключевые вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики РФ. По словам региональных чиновников, выбор Астрахани для проведения заседания президентского совета был неслучайным — на территории области за последние годы не было ни одного серьезного межэтнического конфликта.

Путин демонстрировал комплиментарное отношение к Александру Жилкину не только в ходе видеоконференций и заседания президентского совета, но и через включение астраханского губернатора в состав государственной российской делегации, которая приняла участие в российско-индийском саммите в штате Гоа Республики Индия в октябре 2016 года. Делегацию РФ возглавлял Путин. В ходе саммита по инициативе индийской стороны состоялась встреча премьер-министра Индии Моди с губернатором Жилкиным.

В 2016 году Астрахань активно подтверждала статус столицы Каспия, развивая интенсивные контакты практически со всеми приморскими государствами региона. В июле астраханцы успешно провели международный российско-иранский деловой форум «Россия — Иран: торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество». В августе в Астрахани был открыт первый в России памятник персидскому мыслителю и поэту Омару Хайяму. В декабре в регионе началось строительство Азербайджанского делового центра (будет завершено в сентябре 2017 года).

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В Астрахани заложили камень в фундамент азербайджанского делового центра

В новом году Астраханская область может рассчитывать на внимание федерального центра — возможно, не только политическое. Ведь в 2017 году будет отмечаться 300-летие создания Астраханской губернии. Ожидается, что основные торжества пройдут в сентябре и в них примет участие Владимир Путин. Планируется, что в Астрахани будет проведен всероссийский праздник Сабантуй, пройдут Дни экономики и культуры Азербайджана в регионе, откроются иранский торговый дом и представительство Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Интересные события в 2017 году, по мнению эксперта, могут произойти и в системе местного самоуправления региона. Под занавес 2016 года астраханское отделение партии ПАРНАС получило разрешение на регистрацию инициативной группы по организации местного референдума в поддержку возвращения к прямым выборам мэра областного центра. Если референдум все же состоится, и большинство горожан поддержат предложение ПАРНАСа (чего нельзя исключать, судя по некоторым опросам общественного мнения), то Астрахань может стать первым городом в Нижнем Поволжье, где будут возвращены прямые выборы мэра.

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«Сегодня основным препятствием для устойчивого развития Астраханской области остается бюджетный кризис. Если его не удастся преодолеть — а это напрямую зависит от федерального центра — то регион в 2017 году может столкнуться с падением уровня жизни и ростом протестных настроений, что неизбежно скажется на электоральном поведении астраханцев», — считает политолог Андрей Серенко.