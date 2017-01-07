Ярославль, 7 января, 2017, 21:25 — ИА Регнум. Группа московских туристов, выехавшая морозным вечером 7 января из Ярославля, была эвакуирована из сломавшегося в 20 км от столицы «Золотого кольца» автобуса. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов, пострадавших нет.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Мороз

Более 40 клиентов московской туристической компании «Магазин путешествий» хоть и с приключениями, но вернутся домой в течение ближайших часов. Благодаря оперативным действиям ярославских муниципальных служб, людей удалось в кратчайшие сроки эвакуировать в Ярославль, где их временно разместили в ДК «Нефтяников». В настоящий момент решён вопрос с предоставлением другого пассажирского автобуса, который доставит гостей Ярославля домой, в Москву.

На первый взгляд рядовая внештатная ситуация могла иметь более серьёзные последствия в силу установившейся в Ярославле аномально холодной погоды. В настоящий момент температура воздуха в регионе ниже — 32 градусов.