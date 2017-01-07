Каракас, 7 января, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Венесуэлы в ближайшее время примет декларацию об отстранении от должности президента Николаса Мадуро. Новый глава венесуэльского парламента Хулио Борхес отметил, что Николас Мадуро вверг Венесуэлу в серьезный политический, экономический и социальный кризис, поэтому Национальная ассамблея имеет достаточные основания для начала его отстранения от должности президента, сообщает Жэньминь Жибао.

Presidencia.gob.ve Парад в честь 77-ой годовщины создания Боливарианской национальной гвардии. Каракас, Венесуэла

«После ухода Мадуро цель Национальной ассамблеи на текущий год — содействие проведению местных и президентских выборов ради восстановления демократического государства и соблюдения конституции», заявил Хулио Борхес.

В свою очередь, Николас Мадуро обратился к вооруженным силам страны и призвал их встать на защиту законности, сообщает TeleSur. Отметим, что новый глава парламента Хулио Борхес во время принятия присяги призвал вооруженные силы страны игнорировать распоряжения президента Мадуро.

Эти процессы противоречат заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что «никто в Венесуэле не заинтересован в усложнении ситуации». Скорее, наоборот. Диалог между властью и оппозицией в Венесуэле практически уже невозможен. Напомним, что Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Венесуэле на брифинге 27 октября 2016 года.