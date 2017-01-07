Бриджтаун, 7 января, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Барбадоса Фрейндель Стюарт заявил, что в 2016 году остров побил рекорд по посещаемости (610 000 туристов). А в 2017 году Барбадос намерен превзойти и этот рекорд. «Я с уверенностью могу сказать, что к концу 2017 года мне сообщат о 650 000 туристов, отдохнувших в Барбадосе», отметил Фрейндель Стюарт, сообщает Antigua Observer.

Berit Watkin Барбадос. Пальма

Барбадос привлекает, в основном, туристов из Великобритании, США и Канады. Именно поэтому, премьер-министр Барбадоса полагает, что политическая и экономическая ситуация в этих трех странах крайне важна для острова.

Кроме этого, Фрейндель Стюарт заявил, что, учитывая важность развития туризма для Барбадоса, необходимо уже со школьного возраста готовить молодежь к работе с туристами. Ибо, туризм имеет важное значение для настоящего и будущего Барбадоса.

На сегодняшний день, Барбадос страдает от низкой производительности труда. Еще в начале 90-х годов власти приступили к осуществлению программы по решению этого вопроса. Был создан профильный Национальный совет. В период с 1993 года по 2000 год были достигнуты позитивные изменения. Однако, сейчас положение является удручающим и угрожает жизнеспособности экономики, сообщает издание The Barbados advocate.

В свою очередь, Всемирный банк среди недостатков отметил, что в Барбадосе сложилось низкое финансирование для бизнес-стартапов, имеется много бюрократических препон для проявления деловой инициативы.