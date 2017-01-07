Вашингтон, 7 января, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Хорошие отношения между Вашингтоном и Москвой — это неплохо. Об этом избранный президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

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«Хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо, — пишет миллиардер. — Только «глупые» люди или дураки могут думать, что это плохо».

При этом Трамп добавил, что у властей США и так достаточно проблем по всему миру.

«Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас», — написал избранный президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января Конгресс США официально подвел итоги выборов президента страны, прошедших 8 ноября 2016 года. Победителем выборной гонки был объявлен кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

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