Москва, 7 января, 2017, 19:15 — ИА Регнум. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на воскресенье, 8 января, из-за сильных морозов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Замело

«Оранжевый — погода опасна, — говорится в сообщении. — Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

По данным синоптиков, в ночь на воскресенье, 8 января, в столичном регионе ожидаются 29-градусные морозы.

Отметим, что «оранжевый» уровень погодной опасности присвоен также Костромской области. На территориях остальных регионов Центрального округа объявлены «желтый» и «зеленый» уровни.