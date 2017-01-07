Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 7 января, 2017, 19:13 — ИА Регнум. 2−3 марта в Пуэрто-Рико состоится Пятый инвестиционный саммит. В ходе мероприятия будет представлена программа налоговых льгот для инвесторов, желающих вложить инвестиции в экономику Пуэрто-Рико. Участники саммита узнают о конкурентных преимуществах острова и новых инвестиционных возможностях, которые предлагает Пуэрто-Рико, учитывая кризисную ситуацию, сообщает Caribbean News Now.

Пуэрто-Рико. Рыбацкие лодки

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Пуэрто-Рико, такие известные инвесторы как Джон Полсон и Николас Праути вкладывают инвестиции в строительные операции и развитие рынка недвижимости на острове. Международные компании — Lufthansa, Honeywell, Microsoft и Hewlett-Packard также ведут инвестиционные проекты в Пуэрто-Рико.

В предыдущих инвестиционных саммитах в Пуэрто-Рико приняли участие более ста государственных и частных компаний из разных стран мира.

На сегодняшний день Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией и имеет статус «неинкорпорированной организованной территории», что означает, что оно находится под управлением США (но не является их неотъемлемой частью). Действие Конституции США на территории ограничено. Верховная власть в Пуэрто-Рико принадлежит Конгрессу США, но территория имеет собственную систему самоуправления, писало ранее ИА REGNUM.