Минск, 7 января, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Руководство Белоруссии никому не позволит унижать народ и государство. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, посещая в праздник Рождества Христова Свято-Духов кафедральный собор Минска.

Иван Шилов ИА REGNUM «Главное — обеспечить стабильность»

«Мы никому не позволим унижать наш народ и государство, — говорится в заявлении Лукашенко, которое размещено на сайте президента Белоруссии. — Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам не просто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать».

Лукашенко добавил, что власти Белоруссии никому не могут «отдать эту землю и это государство», которое «досталось в непростой исторической действительности», «в борьбе и в войнах», во время которых было потеряно большое число людей, защищавших землю.

«Главное для нас — обеспечить стабильность, — подчеркнул белорусский лидер. — Все остальное мы найдем. Главное — мир и покой».