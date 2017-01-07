Гавана, 7 января, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Компания КубаЭкспорт подписала договор с американской компанией Coabana Trading LLC о поставках древесного угля в США. Операции по экспорту начнутся уже в январе 2017 года.

Клод Моне. Прогулка. Уголь Докеров. 1875

Как заявил представитель КубаЭкспорт Аурелио Молинеда, это первый за пятьдесят лет договор о поставке товаров с Острова Свободы в США. По мнению руководства КубаЭкспорт, данная сделка позволит населению большой страны получить продукт отличного качества, комментирует Prensa Latina,

Несмотря на заявления Дональда Трампа в период выборной компании о возможном пересмотре политики нормализации отношений между Кубой и США, четкого понимания что и как будет делать новый президент Соединенных Штатов в данном направлении пока нет. Пока Трамп сделал одно громкое заявление в отношении Кубы о том, что освобождению узников из Гуантанамо должен быть положен конец.