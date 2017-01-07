Вильнюс, 7 января, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Литовскую версию телепередачи «Угадай мелодию», выходившую на государственном телеканале LRT, закрыли из-за демонстрации в эфире нацистского приветствия от одной из участниц передачи. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил врио гендиректора канала LRT Римвидас Палецкис.

Угадай мелодию

Он уточнил, что актриса литовского театра и кино Аста Баукуте позволила себе эту выходку после того, как угадала композицию Симонаса Донсковаса, еврея по происхождению. Артистка одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую руку приложила к верхней губе и громко крикнула: «еврей».

«Когда я узнал об эпизоде программы «Угадай мелодию» и комментариях, связанных с ним, я посмотрел (эпизод), — сказал Палецкис. — Я шокирован. Это поведение не сочетается с пропагандируемыми ценностями LRT».

Генеральный директор, который был проинформирован о данном инциденте, принял решение немедленно остановить показ программы.